Gazzetta: c'è il sì di Benitez per giugno, per Adl il rinnovo di Gattuso non è più una priorità (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente ne è infastidito, scrive la Gazzetta dello Sport. ' Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata a Gattuso per chiudere la polemica . Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente ne è infastidito, scrive ladello Sport. ' Il fastidio, però, è tanto. Pensava, il presidente, che la conferma della fiducia sarebbe bastata aper chiudere la polemica .

napolista : Gazzetta: c’è il sì di #Benitez per giugno, per Adl il rinnovo di Gattuso non è più una priorità Il presidente è in… - salda__ : @Smg_1908 No. Nicita e Malfitano sulla Gazzetta hanno scritto chiaro chiaro che dopo un anno senza CL ora ADL vuole… - sscalcionapoli1 : Gazzetta scettica su Benitez: 'Andò via perché mancavano investimenti, secondo voi ora ADL li farà?'… - infoitsport : Gazzetta scettica su Benitez: 'Andò via perché mancavano investimenti, secondo voi ora ADL li farà?' - Sal16448498 : Gazzetta scettica su Benitez: 'Andò via perché mancavano investimenti, secondo voi ora ADL li farà?' -