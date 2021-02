Donne e diritto di voto in Italia: una data e un percorso da ricordare (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono tante, troppe, le pagine nere della storia Italiana che hanno visto le protagoniste del mondo femminile private di quelli che sono i diritti che oggi ci appartengono. Ne è un esempio la storia del suffragio universale e di quel diritto di voto tanto agognato dalle Donne di tutto il mondo. C’era una volta il suffragio femminile Con il termine suffragio femminile ci si riferisce al diritto di voto esteso alle Donne. Oggi ci sembra qualcosa di obsoleto o comunque di scontato dato che la maggior parte di noi sono nate in un periodo storico dove questo diritto è stato ormai rivendicato. Ma dovete sapere che, neanche molto tempo fa, le nostre antenate erano private di tante, troppe cose. E se oggi siamo arrivate a questo punto, nonostante di strada da ... Leggi su dilei (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono tante, troppe, le pagine nere della storiana che hanno visto le protagoniste del mondo femminile private di quelli che sono i diritti che oggi ci appartengono. Ne è un esempio la storia del suffragio universale e di quelditanto agognato dalledi tutto il mondo. C’era una volta il suffragio femminile Con il termine suffragio femminile ci si riferisce aldiesteso alle. Oggi ci sembra qualcosa di obsoleto o comunque di scontato dato che la maggior parte di noi sono nate in un periodo storico dove questoè stato ormai rivendicato. Ma dovete sapere che, neanche molto tempo fa, le nostre antenate erano private di tante, troppe cose. E se oggi siamo arrivate a questo punto, nonostante di strada da ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1febbraio 1945: diritto di #voto alle #donne, per la prima volta nella storia italiana.… - matteosalvinimi : Il 1° febbraio 1945 una grande conquista democratica che la nostra generazione dà per scontata: viene esteso alle d… - Pres_Casellati : 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista… - stenric56 : RT @k_arsenale: 01 febbraio 1945 in Italia il diritto al voto veniva esteso alle donne. 01 febbraio 2021 in Italia grazie al Covid non vot… - MatteoM41942787 : RT @k_arsenale: 01 febbraio 1945 in Italia il diritto al voto veniva esteso alle donne. 01 febbraio 2021 in Italia grazie al Covid non vot… -