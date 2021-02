Crisi di governo, Mattarella: “Darò incarico a un governo di alto profilo per far fronte alla crisi” (Di martedì 2 febbraio 2021) crisi di governo, oggi Fico da Mattarella: la decisione, ultime news Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico, che gli ha riferito l’esito delle consultazioni iniziate sabato scorso con le forze politiche che compongono la maggioranza uscente: il tavolo delle trattative si è concluso con un nulla di fatto e Fico ha riferito che “non ci sono condizioni per una maggioranza”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha così chiesto a tutte le forze di governo di dare fiducia a un governo “di alto profilo che faccia fronte con tempestività alla ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)di, oggi Fico da: la decisione, ultime news Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico, che gli ha riferito l’esito delle consultazioni iniziate sabato scorso con le forze politiche che compongono la maggioranza uscente: il tavolo delle trattative si è concluso con un nulla di fatto e Fico ha riferito che “non ci sono condizioni per una maggioranza”. Il presidente della Repubblica Sergioha così chiesto a tutte le forze didi dare fiducia a un“diche facciacon tempestività...

