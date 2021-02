Covid | 19enne si risveglia dal coma dopo dieci mesi e scopre la pandemia

(Di martedì 2 febbraio 2021) La bella notizia è chesi èto dal, la brutta è che non sapeva nulla della. E' quanto capitato a uninglese, Joseph Flavill, riemerso in questi giorni da ...

E' quanto capitato a uninglese, Joseph Flavill, riemerso in questi giorni da un lungo sonno ... A causa delle regole anti -, i familiari finora non hanno potuto fargli visita con contatti ...È quanto è capitato a uninglese, riemerso in questi giorni da un lungo sonno durato 10 mesi,... nonostante egli stesso abbia contratto inconsapevolmente iladdirittura due volte, durante ...Joseph Flavill, 19 anni, si sta lentamente risvegliando da un coma durato 10 mesi. Il ragazzo ha trascorso quasi un anno sospeso tra la vita e la morte senza sapere della pandemia di Covid che si è sc ...Un diciannovenne inglese si è risvegliato dopo 10 mesi di coma senza sapere nulla della pandemia di Covid-19 pur avendolo contratto due volte nel frattempo.