Coronavirus | a febbraio arriva in Piemonte anche il vaccino AstraZeneca

fanpage : 'Il lockdown più efficace sarebbe quello duro, lungo ed impietoso' - fanpage : Buone notizie sul fronte del vaccino russo Sputnik V - RegioneER : #sanitaER #Coronavirus Dal 1^ febbraio tampone rapido o sierologico possibile per tutti in farmacia a prezzo calmie… - SmorfiaDigitale : Coronavirus oggi, bollettino dei contagi Covid. Dati Italia e regioni del 2 febb... - bizcommunityit : Coronavirus oggi, bollettino dei contagi Covid. Dati Italia e regioni del 2 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus febbraio

Ma il loro non è un isolamento dalla pandemia o una fuga dalle regole, la famiglia Bosze segue infatti le modifiche alle normative delin ogni paese in cui si reca, facendo i relativi ...... informa che oggi, martedì 22021 in Puglia, sono stati registrati 8.701 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 879 casi positivi: 374 in provincia di Bari, ...I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne con un'età media di 86,7 anni. Sono 399 i positivi in più rispetto a i ...Così ha deciso il consiglio che si è riunito oggi martedì 2 febbraio: 47 i voti contrari e 30 favorevoli ... legata alla diffusione del Coronavirus in Lombardia, ha evidenziato le diverse e troppe ...