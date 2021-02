(Di martedì 2 febbraio 2021) Napoli, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle. E' vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti, forse per fare sensazione. Non stoil Direttore Sportivo Cristiano". Così su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De. "La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io mettaun po' tutti quanti", aggiunge il numero uno del club partenopeo.

TV7Benevento : Calcio: De Laurentiis, 'non sto mettendo alla porta Giuntoli, è fake news'... - generacomplotti : RT @Fantacalcio: Napoli, il tweet di De Laurentiis: 'Fake news su Giuntoli' - cn1926it : #Gattuso, destino segnato: #DeLaurentiis guarda già oltre - #Sportmediaset - Fantacalcio : Napoli, il tweet di De Laurentiis: 'Fake news su Giuntoli' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Gattuso aspettava invece un confronto prima della gara contro lo Spezia, ma De Laurentiis ha parlato solo alla sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Laurentiis

Deè intervenuto così: " Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po ...Aurelio Defurioso per le voci su Cristiano Giuntol i. Il presidente delNapoli ha voluto fare chiarezza in merito alle ultime vicende societarie con due tweet. " Non capisco perché un giornale ..."Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E' vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il ...Napoli, 2 feb. - (Adnkronos) - "Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E' vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po' tutti, forse per fare sensazione.