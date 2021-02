Bassetti minacciato di morte: “Messaggi trasmessi alla Digos” (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteo Bassetti ha ricevuto minacce di morte per le sue affermazioni sui vaccini. Ancora una volta la fascia estremista del popolo dei no-vax dà prova della sua poca civiltà. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte“. Così riferisce l’infettivologo genovese Matteo Bassetti sul suo profilo facebook, in seguito a un confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a Non è l’Arena su La7. “Ogni singolo Messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”. E aggiunge: “Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell’ordine e poi bannato da tutti i ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Matteoha ricevuto minacce diper le sue affermazioni sui vaccini. Ancora una volta la fascia estremista del popolo dei no-vax dà prova della sua poca civiltà. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minaccemia persona e persino minacce di“. Così riferisce l’infettivologo genovese Matteosul suo profilo facebook, in seguito a un confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a Non è l’Arena su La7. “Ogni singoloo è stato inviatoPolizia Postale eper le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”. E aggiunge: “Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell’ordine e poi bannato da tutti i ...

QuotidianPost : Bassetti minacciato di morte: “Messaggi trasmessi alla Digos” - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale https:/… - ABosurgi : RT @Gazzettino: Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale https://t.co… - Gazzettino : Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale https:/… -