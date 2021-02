Atalanta, Kovalenko: «Qui anche grazie a Malinovskyi» (Di martedì 2 febbraio 2021) Prime parole da nerazzurro per il neo acquisto dell’Atalanta Viktor Kovalenko Vikotr Kovalenko, ultimo acquisto dell’Atalanta nel mercato di gennaio, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore nerazzurro ai microfoni del canale YouTube ufficiale del club. SCELTA NERAZZURRA – «Ho parlato con Malinovksyi dell’Atalanta, ne avevamo parlato molto prima, gli ho chiesto come si stava in generale, le condizioni e mi ha dato tutte risposte positive e tutto questo mi è piaciuto e convinto. Bergamo? È una città molto bella e tranquilla, mi piace molto qua. Sono contento di essere arrivato qui subito prima anche del previsto». MESSAGGIO AI TIFOSI – «Non vedo l’ora di vedervi e vi aspetto allo stadio. Spero che questa situazione finisca presto e riusciremo a vederci presto». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Prime parole da nerazzurro per il neo acquisto dell’ViktorVikotr, ultimo acquisto dell’nel mercato di gennaio, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore nerazzurro ai microfoni del canale YouTube ufficiale del club. SCELTA NERAZZURRA – «Ho parlato con Malinovksyi dell’, ne avevamo parlato molto prima, gli ho chiesto come si stava in generale, le condizioni e mi ha dato tutte risposte positive e tutto questo mi è piaciuto e convinto. Bergamo? È una città molto bella e tranquilla, mi piace molto qua. Sono contento di essere arrivato qui subito primadel previsto». MESSAGGIO AI TIFOSI – «Non vedo l’ora di vedervi e vi aspetto allo stadio. Spero che questa situazione finisca presto e riusciremo a vederci presto». Leggi su ...

