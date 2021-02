Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid (Di martedì 2 febbraio 2021) È in dirittura d’arrivo il via libera dell’Agenzia del farmaco all’utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid nel nostro Paese. L’autorizzazione, tanto attesa, potrebbe arrivare già domani, mercoledì 3 febbraio, o al massimo tra qualche giorno. Domani nella commissione tecnico-scientifica si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti delle aziende, come ad esempio la casa farmaceutica americana “Eli Lilly”, produttrice degli anticorpi che, secondo alcuni studi, hanno dimostrato un beneficio nel trattamento di pazienti contagiati dal virus e non ricoverati in ospedale. Il responso dell’Aifa dipenderà, ovviamente, dai dati che saranno presentati. Proprioqualche giorno fa il presidente, Giorgio Palù, aveva ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) È in dirittura d’arrivo il viadell’Agenzia del farmaco all’ilnel nostro Paese. L’autorizzazione, tanto attesa, potrebbe arrivare già domani, mercoledì 3 febbraio, o al massimo tra qualche giorno. Domani nella commissione tecnico-scientifica si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti delle aziende, come ad esempio la casa farmaceutica americana “Eli Lilly”, produttriceche, secondo alcuni studi, hanno dimostrato un beneficio nel trattamento di pazienti contagiati dal virus e non ricoverati in ospedale. Il responso dell’dipenderà, ovviamente, dai dati che saranno presentati. Proprioqualche giorno fa il presidente, Giorgio Palù, aveva ...

HuffPostItalia : Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid - MauroGentileTv : RT @HuffPostItalia: Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid - pbrex668 : RT @HuffPostItalia: Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid - sacinaro : RT @HuffPostItalia: Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid -