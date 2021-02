Voice Anatomy: perché stasera non è in onda? (Di martedì 2 febbraio 2021) Voice Anatomy, il programma della seconda serata di Rai2 del lunedì condotto da Pino Insegno, stasera 1 febbraio non è in onda. Dopo essere stato trasmesso tra novembre e dicembre 2020 ed essere tornato in onda la settimana scorsa, 25 gennaio, il programma è stato sospeso. Chi si aspettava di ritrovarlo, è rimasto deluso. perché Voice Anatomy quindi non è in onda? I motivi non sono chiari, anche se l’ipotesi più probabile è che i bassi ascolti abbiano fatto decidere per una sospensione temporanea e per una messa in onda fuori garanzia. I profili social della rete confermano che si tratta di uno spostamento e non di una cancellazione definitiva e questo confermerebbe la nostra supposizione. D’altra ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 2 febbraio 2021), il programma della secserata di Rai2 del lunedì condotto da Pino Insegno,1 febbraio non è in. Dopo essere stato trasmesso tra novembre e dicembre 2020 ed essere tornato inla settimana scorsa, 25 gennaio, il programma è stato sospeso. Chi si aspettava di ritrovarlo, è rimasto deluso.quindi non è in? I motivi non sono chiari, anche se l’ipotesi più probabile è che i bassi ascolti abbiano fatto decidere per una sospensione temporanea e per una messa infuori garanzia. I profili social della rete confermano che si tratta di uno spostamento e non di una cancellazione definitiva e questo confermerebbe la nostra supposizione. D’altra ...

Dopo il successo della prima edizione, Pino Insegno è tornato con "Voice Anatomy" , il programma di Raidue che insegna a sfruttare al meglio la voce e le sue potenzialità. E che alterna i consigli di foniatri e professori di dizione a momenti di leggerezza, con l'...

Va in onda il lunedì in tarda serata su Raidue, ' Voice anatomy ', programma condotto da Pino Insegno e figlio di un format radiofonico presentato dallo stesso ex componente della Premiata Ditta. ...

Il lunedì sera in seconda serata è tornato il programma che insegna a sfruttare al meglio la voce e le sue potenzialità ...

