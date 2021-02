Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 1905 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAINCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PROVOCA CODE IN TRA SVINCOLO TORN CERVARA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUESTO SULLA A1 MILANO NAPOLI INCIDENTE CON MEZZO PESANTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE SUD. CONE DI DUE KM CON TENDENZA IN AUMENTO IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE PER VEICOLO IN FIAMME SULLA A1NAPOLI TRA VALMONTONE E BIVIO DIRAMAZIONE ROM SUD IN DIREZIONESITUAZIONE STAZIONARIA SULLA A1 DIRAMAZIONESUD CODE PER INCIDENTE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1NAPOLI. IN VIA DI ...