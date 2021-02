Vaccini, Ue: entro l'estate dosi per immunizzare il 70% degli adulti. In tutto avremo 8 sieri anti-Covid (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al netto dei tagli nelle consegne annunciati da Astrazeneca, la Ue conta di avere dosi di vaccino a sufficienza per raggiungere il 70% di persone immunizzate entro l'estate. Lo ha detto... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al netto dei tagli nelle consegne annunciati da Astrazeneca, la Ue conta di averedi vaccino a sufficienza per raggiungere il 70% di persone immunizzatel'. Lo ha detto...

