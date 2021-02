Ufficiale: Liverpool arriva Davies dal Preston (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Liverpool si rinforza nell’ultimo giorno di mercato annunciando l’arrivo del 25enne difensore Ben Davies dal Preston North End. Questo il comunicato dei Reds: “Il Liverpool ha completato la firma di Ben Davies dal Preston North End con un contratto a lungo termine. Il 25enne difensore centrale ha messo nero su bianco un accordo con i Reds il giorno della scadenza per concludere il suo trasferimento per rafforzare le fila difensive di Jürgen Klopp”. Foto: Liverpool Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsi rinforza nell’ultimo giorno di mercato annunciando l’arrivo del 25enne difensore BendalNorth End. Questo il comunicato dei Reds: “Ilha completato la firma di BendalNorth End con un contratto a lungo termine. Il 25enne difensore centrale ha messo nero su bianco un accordo con i Reds il giorno della scadenza per concludere il suo trasferimento per rafforzare le fila difensive di Jürgen Klopp”. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

zazoomblog : UFFICIALE Liverpool arriva Ben Davies: il comunicato del club - #UFFICIALE #Liverpool #arriva #Davies: - BombeDiVlad : UFFICIALE - ?? #Liverpool, ecco #Davies ?? L’annuncio #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Liverpool, UFFICIALE l'arrivo di Ben Davies: Il Liverpool ha un nuovo difensore centrale. Ufficiale, infatti, l'arr… - sportli26181512 : Liverpool, UFFICIALE: colpo Davies in difesa: Colpo in difesa per il Liverpool: ufficiale l'arrivo di...… - PieAgo95 : LIVERPOOL | Ufficiale l’arrivo di Ben #Davies #Liverpool #Calciomercato #Transfers #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Liverpool UFFICIALE Liverpool, arriva Ben Davies: il comunicato del club

Il Liverpool si rinforza nell'ultimo giorno di mercato: i Reds acquistano dal Preston North End il difensore Ben Davies. Il comunicato

Liverpool, UFFICIALE l'arrivo di Ben Davies

Commenta per primo Il Liverpool ha un nuovo difensore centrale. Ufficiale, infatti, l'arrivo di Ben Davies a titolo definitivo dal Preston.

UFFICIALE Liverpool, arriva Ben Davies: il comunicato del club Calcio News 24 INCASSI DA JERSEY SPONSOR IN EUROPA: IL Real MADRID DOMINA, JUVENTUS NONA

(di Leonardo Zermo) – Swiss Ramble, blog svizzero di football business, ha stilato una classifica delle migliori undici squadre europee per introiti dagli accordi di sponsorship sulle divise di questa ...

LIVE. Calciomercato, tutte le news in tempo reale

Ultimo giorno di trattative. Segui il nostro LIVE sui possibili nuovi movimenti di tutti i club della massima serie e sugli acquisti ufficiali. La chiusura sarà alle 20:00.

Ilsi rinforza nell'ultimo giorno di mercato: i Reds acquistano dal Preston North End il difensore Ben Davies. Il comunicatoCommenta per primo Ilha un nuovo difensore centrale., infatti, l'arrivo di Ben Davies a titolo definitivo dal Preston.(di Leonardo Zermo) – Swiss Ramble, blog svizzero di football business, ha stilato una classifica delle migliori undici squadre europee per introiti dagli accordi di sponsorship sulle divise di questa ...Ultimo giorno di trattative. Segui il nostro LIVE sui possibili nuovi movimenti di tutti i club della massima serie e sugli acquisti ufficiali. La chiusura sarà alle 20:00.