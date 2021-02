UFFICIALE – Khedira all’Hertha Berlino: «Hanno fatto di tutto» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sami Khedira è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hertha Berlino. Il centrocampista lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo Sami Khedira è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hertha Berlino. Ecco il comunicato del club tedesco sull’ormai ex centrocampista della Juventus: «Dalla “Vecchia Signora” di Torino alla “Vecchia Signora” di Berlino: Sami Khedira si trasferisce dalla Juventus Torino all’Hertha BSC e ora gioca per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014 torna dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol, nove assist) in Serie A per i campioni d’Italia e 102 partite (sei gol, sei assist) in ‘La Liga’ per Il campione in carica della Spagna, il Real Madrid, torna in Bundesliga». Le dichiarazioni di Khedira: «L’Hertha BSC ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Samiè ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hertha. Il centrocampista lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo Samiè ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hertha. Ecco il comunicato del club tedesco sull’ormai ex centrocampista della Juventus: «Dalla “Vecchia Signora” di Torino alla “Vecchia Signora” di: Samisi trasferisce dalla Juventus TorinoBSC e ora gioca per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014 torna dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol, nove assist) in Serie A per i campioni d’Italia e 102 partite (sei gol, sei assist) in ‘La Liga’ per Il campione in carica della Spagna, il Real Madrid, torna in Bundesliga». Le dichiarazioni di: «L’Hertha BSC ...

