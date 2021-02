Stellantis - Pietro Gorlier nominato responsabile globale Ricambi e servizi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il gruppoha affidato a, già numero uno per l'area Emea della Fiat Chrysler fino al giorno del perfezionamento della fusione con PSA, il ruolo di Chief Parts and Services Officer, ossia didei, dell'assistenza clienti e delle attività per i. Il curriculum.è entrato nella Fiat nel 1989 e, da allora, ha assunto incarichi di crescente importanza, in particolare nel campo della logistica, deipost-vendita e della componentistica. In passato ha guidato la Mopar e la Magneti Marelli, mentre nel 2018 ha assunto l'incarico di direttore operativo per le attività della Casa in Europa, Medio Oriente e Africa e la responsabilità di portare avanti il piano di ...

