Sebino Nela racconta la lotta contro il tumore: “Mi sono salvato per un pelo. La nostra è stata una famiglia distrutta dal cancro” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Nove anni fa ho scoperto questo male grazie a mia moglie non mangiavo niente, mi si gonfiava sempre lo stomaco. Come tutti gli uomini non abbiamo rapporto straordinari con i medici. Le ho detto: ‘In settimana lo chiamo’, ma lei ha insistito. Così ho chiamato il dottore e alla visita purtroppo è venuto fuori tutto“. Inizia così il toccante racconto dell’ex calciatore della Roma Sebino Nela a Serena Bortone, in diretta nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Nel corso dell’intervista, ha ripercorso la sua lunga battaglia contro il cancro, fatta di 4 interventi chirurgici, l’ultimo solo lo scorso ottobre, e due anni e mezzo di chemioterapia: “Mi sono salvato per un pelo – ha ammesso Nela -. Guarisci da una cosa e peggiori in un’altra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Nove anni fa ho scoperto questo male grazie a mia moglie non mangiavo niente, mi si gonfiava sempre lo stomaco. Come tutti gli uomini non abbiamo rapporto straordinari con i medici. Le ho detto: ‘In settimana lo chiamo’, ma lei ha insistito. Così ho chiamato il dottore e alla visita purtroppo è venuto fuori tutto“. Inizia così il toccante racconto dell’ex calciatore della Romaa Serena Bortone, in diretta nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Nel corso dell’intervista, ha ripercorso la sua lunga battagliail, fatta di 4 interventi chirurgici, l’ultimo solo lo scorso ottobre, e due anni e mezzo di chemioterapia: “Miper un– ha ammesso-. Guarisci da una cosa e peggiori in un’altra, ...

