Santori le sardine | la loro giusta fine | scendono in campo e vanno a zappare la terra

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono scese in, o meglio nei campi. Dopo aver nuotato nel mare della politica, sono tornate ae si sono date alla. Un anno esatto fa, all'indomani della vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna, venivano corteggiate dall'intera sinistra ed esaltate, perfino da Zingaretti, come l'arma segreta del successo rosso. Ora, lasciate le grandi piazze un po' per la pandemia e un po' per la propria insipienza, le, il movimento guidato dallo zazzeruto e supercazzolaro Mattia, si sono rifugiate in campagna, o meglio negli orti cittadini. A praticare l'arte nobile della coltivazione. Meglio la Zappa e la Vanga della Falce e il Martello, devono aver pensato. Dalla scorsa estate lehanno preso infatti in gestione una trentina di orti nelle periferie di Bologna, ...