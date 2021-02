Ragazzi s' azzuffano per il tifo calcistico Alcol | insulti e spintoni | arriva la polizia | in due vengono identificati

(Di lunedì 1 febbraio 2021) OSIMO - Una rissa sventata, sanzioni per violazioni alle norme anti - Covid e sopralluoghi nei punti di ritrovo giovanile segnalati dai residenti per il degrado. Sono, in sintesi, i risultati emersi ...

Visto il fenomeno, che spesso vede coinvoltiappena maggiorenni che acquistano alcol per farlo poi bere anche ad amici minorenni, il commissariato di polizia ha annunciato nuovi controlli nel ...Bande di teenager che siin piazza, da Gallarate a Roma, senza neppure un motivo. E poi ... Inon devono pensare di essere soli nella crescita ma seguiti con attenzione e amore. ...OSIMO - Una rissa sventata, sanzioni per violazioni alle norme anti-Covid e sopralluoghi nei punti di ritrovo giovanile segnalati dai residenti per il degrado. Sono, in sintesi, i risultati ...