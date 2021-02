Paolini, una vittoria di carattere. Passano anche Travaglia e Caruso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si comincia a giocare anche sul cemento di Melbourne nei tornei di avvicinamento agli Australian Open che partono domenica prossima. Tanti gli italiani in campo, che festeggiano il best ranking del ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si comincia a giocaresul cemento di Melbourne nei tornei di avvicinamento agli Australian Open che partono domenica prossima. Tanti gli italiani in campo, che festeggiano il best ranking del ...

Si comincia a giocare anche sul cemento di Melbourne nei tornei di avvicinamento agli Australian Open che partono domenica prossima. Tanti gli italiani in campo, che festeggiano il best ranking del ...

I tennisti Italiani ricominciano la stagione in Australia

... uno nell'ottavo e uno nel nono game del secondo set, per poi completare una rimonta che le vale lo "scalpo" più importante fin qui in carriera. Negli ottavi di finale Paolini troverà dall'altra ...

(ANSA) – ROMA, 01 FEB – Nell’attesa dell’edizione 2021 degli Australian Open di tennis, ossia in uno dei due Atp 250 che fanno da preludio al torneo più atteso, l’anno per Lorenzo Sonego inizia nel mo ...

TENNIS: GIPPSLAND TROPHY. PAOLINI AGLI OTTAVI, OK HALEP E SVITOLINA

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Bel successo di Jasmine Paolini nel secondo turno del "Gippsland Trophy", uno dei due tornei Wta 500 dotati di un montepremi di 565.530 dollari che si stanno disput ...

