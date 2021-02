Ora è anche ufficiale: Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come avevamo anticipato più volte negli ultimi giorni, Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Depositato il contratto del terzino statunitense classe 2001, che arriva dall’FC Dallas. Foto: Dallas Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Come avevamo anticipato più volte negli ultimi giorni,è ufficialmente uncalciatore. Depositato il contratto del terzino statunitense classe 2001, che arriva dall’FC Dallas. Foto: Dallas Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

