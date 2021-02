'No - vax a rischio licenziamento'/ Le leggi che 'obbligano' i dipendenti a vaccinarsi (Di lunedì 1 febbraio 2021) ... ha cercato di fare chiarezza a riguardo, spiegando: "Il datore di lavoro " le parole riportate sempre sul quotidiano romano - si trova davanti a un problema di responsabilità rispetto agli altri ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 1 febbraio 2021) ... ha cercato di fare chiarezza a riguardo, spiegando: "Il datore di lavoro " le parole riportate sempre sul quotidiano romano - si trova davanti a un problema di responsabilità rispetto agli altri ...

loapbd : RT @juannepili: Analizziamo una nuova fonte No vax. Al solito si linkano studi a caso, senza nemmeno leggerli #CoronaVirusFacts https://t.c… - juannepili : Analizziamo una nuova fonte No vax. Al solito si linkano studi a caso, senza nemmeno leggerli #CoronaVirusFacts - TNarello : @giacomobartolu1 @gurupazzia @robersperanza Io sono PRO VAX, nello specifico quelli di tipo proteico e dopo aver va… - Twittytwitty17 : @Cartabellotta Domanda: è pensabile ipotizzare una distribuzione dei vax per far corrispondere classi di rischio/ e… - mostro15119736 : @AntoniaAtravagl Lo stimo anche io e il suo discorso mi è sembrato lucido ed obiettivo. Ho letto molti che gli hann… -