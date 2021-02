Negramaro, disco d’oro per “Contatto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Non si ferma il successo di “Contatto” (Sugar Music), l’ultimo album dei Negramaro, che conquista il disco d’oro ad una settimana dall’uscita del nuovo singolo “La cura del tempo”. Il brano, secondo brano estratto dal disco, arriva dopo il clamoroso successo del precedente singolo “Contatto” che si è classificato secondo nella top #1 Airplay 2020.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Non si ferma il successo di “” (Sugar Music), l’ultimo album dei, che conquista ilad una settimana dall’uscita del nuovo singolo “La cura del tempo”. Il brano, secondo brano estratto dal, arriva dopo il clamoroso successo del precedente singolo “” che si è classificato secondo nella top #1 Airplay 2020.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

