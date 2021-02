Milan, primo anche per pali colpiti: le statistiche | Serie A News (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le ultime notizie sul Milan: anche nella classifica dei legni colpiti, il Milan risulta essere primo. Sono ben 17 i montanti presi di cui 15 solo in Serie A Milan, primo anche per pali colpiti: le statistiche Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le ultime notizie sulnella classifica dei legni, ilrisulta essere. Sono ben 17 i montanti presi di cui 15 solo inper: lePianeta

ZZiliani : #Mihajlovic dice che il Milan è stato “solo palle lunghe per #Ibra”. In realtà, prima della primo tiro di Sansone… - ZZiliani : Io ero tra quelli che a settembre ritenevano miracoloso un 4° posto finale del #Milan. Ora, a 18 partite dalla fine… - ZZiliani : Che #Ibra e #Lukaku non abbiano scuse per la rissa da saloon scatenata a fine primo tempo di Inter-Milan nessun dub… - pisto1982 : RT @nonleggerlo: Su @RaiSport e @Gazzetta_it la classifica dei rigori. #Milan al record storico, praticamente raggiunta la #Lazio a fine st… - Alessioclerici1 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, primo anche per pali colpiti: le statistiche | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Milan #Sem… -