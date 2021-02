Massimo Cannoletta torna in tv | ecco dove lo rivedremo

Leggi su bloglive

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo aver scritto una pagina di storia nel programma L’Ereditàè pronto are in televisione. Altro progetto Rai per lui: avrà una rubrica nello show. Alla fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.