Live – Non è la d'Urso, account Twitter limitato: cosa è successo? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Twitter ha deciso di limitare temporaneamente l'account ufficiale di Live – Non è la d'Urso per attività sospette. La scelta presa dal social network contro il profilo della trasmissione in onda la domenica in prima serata su Canale 5 sta facendo molto discutere: cosa può essere successo? A seguire tutte le ipotesi al momento percorribili. Problemi di natura tecnica L'ipotesi al momento più percorribile riguarda eventuali problemi di natura tecnica. Tra questi rientrerebbe un malfunzionamento dei servizi di ricondivisione impiegati da @LiveNoneladUrso, ma anche uno o più tentativi di accesso non autorizzati da parte di malintenzionati attraverso dei vecchi token di api che non vengono più utilizzate da tempo. A tal proposito, segnaliamo il tweet di Alex Orlowski ...

