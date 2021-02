La faccia del Duce su una torta di pensionamento di un dipendente comunale: bufera a Napoli (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che si tratti di uno scherzo o meno, di certo sta facendo discutere quanto successo a Napoli, in occasione del pensionamento di un dipendente comunale, festeggiato dai colleghi, con una torta rappresentante in bella vista il volto di Benito Mussolini. L’idea a quando pare, sarebbe venuta al consigliere Enzo Morra, capogruppo di “Napoli Popolare“, partito L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che si tratti di uno scherzo o meno, di certo sta facendo discutere quanto successo a, in occasione deldi un, festeggiato dai colleghi, con unarappresentante in bella vista il volto di Benito Mussolini. L’idea a quando pare, sarebbe venuta al consigliere Enzo Morra, capogruppo di “Popolare“, partito L'articolo NewNotizie.it.

cozzolino62 : Piena solidarietà ai colleghi @brandobenifei @pfmajorino @ale_moretti @bartolopietro bloccati dalla polizia croata… - valeriafedeli : L’arresto in #Myanmar di #AungSanSuuKyi, leader del governo birmano e premio Nobel per la pace, è un colpo al diffi… - matteograndi : Malagò ha chiesto il decreto per salvare l’autonomia del CONI, inascoltato, per 2 anni. Poi arriva la rivolta socia… - beautyqueenint4 : io ho paura che un pazzo pervertito ossessionato con me voglia hackerarmi il cellulare e che lo faccia anche il tec… - lamente2019 : RT @rrico_e: Vergogna magistratura. É possibile che il Capo dello Stato che é a capo del CSM non dica e non faccia nulla? @Quirinale @Vote… -