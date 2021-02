Khedira: “Sto bene, voglio dimostrare di essere ancora un calciatore” (Di lunedì 1 febbraio 2021) A margine dell’ufficializzazione del suo passaggio all’Hertha Berlino, Sami Khedira ha parlato al sito ufficiale del suo nuovo club, ringraziandolo per la fiducia. Queste le sue parole: “Ringrazio il club dell’Herthe Berlino. Ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l’ora di tornare in campo. Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l’esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra. voglio dimostrare di essere ancora un calciatore”. Foto: Twitter Hertha L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) A margine dell’ufficializzazione del suo passaggio all’Hertha Berlino, Samiha parlato al sito ufficiale del suo nuovo club, ringraziandolo per la fiducia. Queste le sue parole: “Ringrazio il club dell’Herthe Berlino. Ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l’ora di tornare in campo. Stofisicamente, vorrei aiutare la squadra con l’esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra.diun”. Foto: Twitter Hertha L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fede95Pezzo : @HerthaBSC Ma chi cazzo è sto bidone? Announce Khedira tacci vostraaa che c’ho la bottiglia in fresca - JSAY99595508 : @LKinoshi Sto caricamento e più lento si Khedira cazzo - rue126 : @HerthaBSC annunciate sto porcoddio di Khedira - KSport24 : @DiMarzio @BfcOfficialPage @juventusfc @SkySport Gooooodoooo. Tra Khedira Rugani e Mandragora sto sbor*** da ierii - soniamazzocchi7 : Che due maroni con sto Khedira. È stato un ottimo centrocampista? Sì. Lo è ancora? No perché il fisico non glielo… -