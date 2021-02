Inter-Milan, scontro Ibrahimovic-Lukaku: la Procura Federale apre un’inchiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si spengono i riflettori sul caso Ibrahimovic-Lukaku. Continua a tenere banco il caso Ibrahimovic-Lukaku, verificatosi in occasione della gara di Coppa Italia tra Inter e Milan andata in scena martedì scorso allo stadio "San Siro". Prima un testa a testa, poi uno scambio acceso di battute: nessuna stangata da parte del Giudice Sportivo che ha dato un turno di squalifica sia allo svedese che al belga, ma la Procura Federale vuole invece vederci più chiaro.Secondo l'"Ansa", infatti, il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha aperto questa mattina un'inchiesta sullo scontro verbale tra i calciatori Ibrahimovic e Lukaku. Questo quanto apprende la nota agenzia di stampa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si spengono i riflettori sul caso. Continua a tenere banco il caso, verificatosi in occasione della gara di Coppa Italia traandata in scena martedì scorso allo stadio "San Siro". Prima un testa a testa, poi uno scambio acceso di battute: nessuna stangata da parte del Giudice Sportivo che ha dato un turno di squalifica sia allo svedese che al belga, ma lavuole invece vederci più chiaro.Secondo l'"Ansa", infatti, iltoreGiuseppe Chinè ha aperto questa mattina un'inchiesta sulloverbale tra i calciatori. Questo quanto apprende la nota agenzia di stampa ...

SkySport : ULTIM'ORA FIGC PROCURA APRE INCHIESTA PER CASO LUKAKU-IBRAHIMOVIC Verrà ascoltato l'arbitro Valeri #SkySport… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Inter Milan 4-0 Benevento (7' Improta o.g, 57' Lautaro Martinez, 67'78' Lukaku) | Possessions: 61%… - capuanogio : Febbraio mese decisivo per lo scudetto. Il #Napoli ha 8 partite in programma, nessuno così tante. Occhio agli incro… - dottbibosaurus : Inter in bancarotta e senza proprietario Milan guidato da paolo figlio di cesare - emanuel8__ : RT @macho_morandi: Togliendo gli autogol all’inter e milan e sommando i pali l, l’attacco sarebbe: Milan 54 gol Inter 51 gol (Voglio senti… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Procura Figc apre inchiesta su Ibrahimovic - Lukaku

...Federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un procedimento relativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in occasione di Inter - Milan, match ...

Scontro Ibrahimovic - Lukaku, la FIGC apre un procedimento - Convocato Valeri!

Dopo lo scontro verbale ed il faccia a faccia fra i due giganti di Inter e Milan nella serata di martedì, la FIGC ha deciso di aprire un procedimento per analizzare al meglio quanto accaduto. In ...

Il migliore in campo di Inter-Milan è... Inter Sito Ufficiale Ibra-Lukaku, la Procura Figc apre inchiesta e sente Valeri

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto questa mattina un’inchiesta sullo scontro verbale tra i calciatori Ibrahimovic e Lukaku nel corso della gara di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa s ...

A. Canovi sul mercato del Milan: "Ha fatto innesti precisi e mirati"

“È stato un mercato che non poteva non risentire della situazione che vive l’intera umanità. Il calciomercato di gennaio è coerente con la situazione che viviamo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore ...

...Federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un procedimento relativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in occasione di, match ...Dopo lo scontro verbale ed il faccia a faccia fra i due giganti dinella serata di martedì, la FIGC ha deciso di aprire un procedimento per analizzare al meglio quanto accaduto. In ...Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto questa mattina un’inchiesta sullo scontro verbale tra i calciatori Ibrahimovic e Lukaku nel corso della gara di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa s ...“È stato un mercato che non poteva non risentire della situazione che vive l’intera umanità. Il calciomercato di gennaio è coerente con la situazione che viviamo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore ...