Il retroscena | Rugani-Bologna | ora è frenata Resta solo il Parma

infoitsport : Retroscena Rugani, due club volevano riportarlo in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Rugani

Calciomercato.com

Commenta per primo Sarà ancora in Francia il futuro di Daniele. Il difensore di proprietà della Juventus e in prestito al Rennes, nonostante una prima parte di stagione complicata anche a causa di diversi stop fisici, ha deciso di volevo continuare l'...Torchia ha poi svelato unsul possibile approdo dial Chelsea nel 2018. Danieleavrebbe potuto trasferirsi al Chelsea nel 2018 Davide Torchia , in un'intervista a TMW Radio, ...In queste ultime ore di calciomercato, la Juventus potrebbe accelerare notevolmente le operazioni per arricchire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Quasi del tutto sfumato l'affare Scamacca, i di ...Commenta per primo Sarà ancora in Francia il futuro di Daniele Rugani . Il difensore di proprietà della Juventus e in prestito al Rennes, nonostante una prima parte di stagione complicata anche a caus ...