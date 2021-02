GF Vip, urla fuori dalla Casa per Pierpaolo: "Esci l'8, il vincitore è già scritto" (Di lunedì 1 febbraio 2021) La tranquillità dei concorrenti del GF Vip è stata ancora una volta rovinata da urla provenienti dall'esterno. Destinatario del messaggio dei fan è Pierpaolo Pretelli, ma il contenuto riguarda un po' tutti. GF Vip: urla fuori dalla per Pierpaolo Il fantasma del televoto truccato al GF Vip torna prepotentemente in Casa. Qualche giorno fa, infatti, alcuni fan muniti di megafono si erano recati fuori da Cinecittà per avvisare i concorrenti dei voti del Brasile. Oggi, un po' sulla stessa riga del precedente 'comunicato', qualcuno ha voluto lanciare un monito a Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo era in giardino con Andrea Zenga, quando ha sentito urlare: "Pier, Esci l'8: il vincitore è già ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 febbraio 2021) La tranquillità dei concorrenti del GF Vip è stata ancora una volta rovinata daprovenienti dall'esterno. Destinatario del messaggio dei fan èPretelli, ma il contenuto riguarda un po' tutti. GF Vip:perIl fantasma del televoto truccato al GF Vip torna prepotentemente in. Qualche giorno fa, infatti, alcuni fan muniti di megafono si erano recatida Cinecittà per avvisare i concorrenti dei voti del Brasile. Oggi, un po' sulla stessa riga del precedente 'comunicato', qualcuno ha voluto lanciare un monito aPretelli. Quest'ultimo era in giardino con Andrea Zenga, quando ha sentitore: "Pier,l'8: ilè già ...

