"È uno sgorbio". GF Vip, Alda D'Eusanio a ruota libera. E aggiunge: la moglie vip è bella ma "piena di corna" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da pochissimo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ma sta facendo parlare di sé come se fosse una veterana del reality. Alda D'Eusanio è la protagonista assoluta di queste giornate. E non solo per la frase infelice detta a 24 ore dal suo ingresso. Ma anche per una serie di frasi su Maria Teresa Ruta e sul suo ex marito, il giornalista Amedeo Goria. Vale la pena andare con ordine per capire cosa sta combinando Alda D'Eusanio. Proprio come è accaduto a Fausto Leali, la conduttrice si lascia scappare da bocca un'affermazione che non è piaciuta per nulla alla redazione, e neanche al pubblico a casa. Questa la dinamica dell'incidente di percorso. Alda si trovava seduta al tavolo in compagnia di Tommaso Zorzi e Carlotta Dall'Isola. Gli inquilini stavano allegramente parlando di cibo quando la ...

