Di Battista | “Renzi non voleva revocare la concessione di autostrade ai Benetton”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Alessandro Diattacca Matteo, rivelando come l’ex premier non fosse favorevole alla revoca delladialla famiglia. Alessandro Diattacca nuovamente Matteoricordando come il leader di Italia non fosse favorevole alla revoca delladialla famiglia. Lo ha fatto con un post pubblicato sulla L'articolo proviene da Inews.it.

LucaBizzarri : Di Battista è il Renzi dei 5 stelle. - Affaritaliani : M5s, asse anti-Renzi sempre più forte Sono saliti a 14 i senatori con Di Battista - fattoquotidiano : Governo, Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Spero che Conte sia candidato premier M5s-Pd. Renzi deve stare… - slvrmg : RT @LucaBizzarri: Di Battista è il Renzi dei 5 stelle. - Anto_7744 : RT @MarceVann: @carminebrancagl @icaro_diretto @carlakak @CarloneDaniela Ma se lo avete fatto risorgere voi Renzi! Cazzo, è un mese che sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista Renzi

Governo, Severino al posto di Bonafede. Diministro, se accettaLa crisi di governo si ingarbuglia sempre di più. I partiti della ex maggioranza adesso hanno poco tempo per trovare un'intesa reale che possa convincere il ...M5s, l'asse antisi rinforza. Sono saliti a 14 i senatori con DiRoberto Fico, il presidente della Camera, sta tentando di far dialogare gli ex partiti di maggioranza per dar vita ad un nuovo governo. ...Di Battista attacca Renzi, rivelando come non fosse favorevole alla revoca della concessione di autostrade alla famiglia Benetton.Scivola l’Atalanta a spese della Lazio, risorge il Milan, la Roma si conferma terza. Cronaca di una Serie A interessante come non si vedeva da anni ...