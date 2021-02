Credito | Crif | con pandemia in 2020 +24 | 5% richieste da parte di imprese 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) – Per le società di capitali l’importo mediamente richiesto è pari a 112.688 Euro (+26,0% rispetto al 2019) contro i 29.834 Euro richiesti delleindividuali (+5,1%). Per quanto riguarda leindividuali, il peso delledi finanziamento con importo inferiore ai 10.000 Euro rappresenta quasi la metà del totale (47,7%), a conferma di come le microtendano a rivolgersi agli istituti diper importi di piccolo taglio, spesso per far fronte ad esigenze di liquidità. Per le società di capitali, infine, più della metà delle(il 50,5% del totale, per la precisione) vede un importo superiore ai 20.000 euro.‘Il rallentamento del ciclo economico, indotto dell’emergenza sanitaria Coronavirus, ha fortemente condizionato nell’ultimo anno ...