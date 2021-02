Covid, in strada dopo coprifuoco: a Napoli 16 ragazzi multati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Molti i controlli nella zona della movida napoletana per far rispettare le disposizioni anti Covid. Nel mirino dei militari del Comando provinciale di Napoli, Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Bellini, la zona dei Decumani e i baretti di Chiaia. I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti contagio 16 ragazzi. I militari dell’arma li hanno trovati mentre bevevano bevande in strada dopo le 18. Tra i sanzionati qualcuno e’ stato sorpreso in giro dopo il coprifuoco delle 22 imposto per evitare il diffondersi del fenomeno epidemico L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Molti i controlli nella zona della movida napoletana per far rispettare le disposizioni anti. Nel mirino dei militari del Comando provinciale di, Piazza Santa Maria Maggiore, piazza Bellini, la zona dei Decumani e i baretti di Chiaia. I carabinieri della compagniacentro hanno sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti contagio 16. I militari dell’arma li hanno trovati mentre bevevano bevande inle 18. Tra i sanzionati qualcuno e’ stato sorpreso in giroildelle 22 imposto per evitare il diffondersi del fenomeno epidemico L'articolo proviene da Anteprima24.it.

