Autoscuole | corsi di UNASCA per formare istruttori di guida in Arabia Saudita

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Roma, 1 febbraio 2021) - Patente di emancipazione per le donne saudite con l'aiuto delle istruttrici diitaliane: l'Unione Nazionalee Studi di consulenza automobilistica cerca volontarie con cinque anni di esperienza per insegnare a Riad. Lo stipendio è di 4.500 dollari al mese Roma, 1 febbraio 2021 –(Unione Nazionalee Studi di consulenza automobilistica) sta reclutando istruttrici dicon almeno cinque anni di esperienza che vogliano mettersi in gioco per aiutare le donne saudite ad inserirsi nel mondo del lavoro. In collaborazione con GDC (Global Driving Standards Certification) e EYWA (Consultancy Services),organizzadi formazione iniziale per istruttrici diin...

NotizieTN : Autoscuole: proroga fino al 30 aprile per l'utilizzo delle sedi esterne per svolgere i corsi di formazione -

Ultime Notizie dalla rete : Autoscuole corsi

Adnkronos

... presa dai responsabili del ministero dei trasporti, riguarda l'uso di aule esterne alle sedi autorizzate da parte die centri di istruzione automobilistica per svolgere idi ......sanzionatoria viene coordinata con quella prevista dal Codice della strada in materia di,...hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di...Roma, 1 febbraio 2021 – UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di consulenza automobilistica) sta reclutando istruttrici di guida con almeno cinque anni di esperienza che vogliano mettersi in gio ...Utilizzare le graduatorie di altri concorsi, come quello per le anagrafi, per incrementare il personale della Motorizzazione e migliorare così i tempi per le patenti. La proposta è stata avanzata dal ...