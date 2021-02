Atp Melbourne 1 2021: programma, orari e ordine di gioco di martedì 2 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 2 febbraio per quanto concerne l’Atp di Melbourne 1. Non è ancora arrivata l’ora di Jannik Sinner che invece scenderà in campo mercoledì. Per i colori azzurri sarà protagonista sulla 1573 Arena Gianluca Mager, opposto al padrone di casa Thompson. Ecco gli incontri di martedì con orario italiano: 1573 ARENA secondo match dalle ore 01:00 – Mager vs Thompson CAMPO 3 dalle ore 01:00 – Smith vs Sandgren a seguire – Atp Melbourne 2 a seguire – Querrey vs Laaksonen a seguire – Atp Melbourne 2 a seguire – Monteiro vs Pospisil CAMPO 5 quinto match dalle ore 00:30 – Safiullin vs Stakhovsky CAMPO 6 non prima delle 02:00 – Alcaraz vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il, glie l’didella giornata diper quanto concerne l’Atp di1. Non è ancora arrivata l’ora di Jannik Sinner che invece scenderà in campo mercoledì. Per i colori azzurri sarà protagonista sulla 1573 Arena Gianluca Mager, opposto al padrone di casa Thompson. Ecco gli incontri dicono italiano: 1573 ARENA secondo match dalle ore 01:00 – Mager vs Thompson CAMPO 3 dalle ore 01:00 – Smith vs Sandgren a seguire – Atp2 a seguire – Querrey vs Laaksonen a seguire – Atp2 a seguire – Monteiro vs Pospisil CAMPO 5 quinto match dalle ore 00:30 – Safiullin vs Stakhovsky CAMPO 6 non prima delle 02:00 – Alcaraz vs ...

