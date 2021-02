Alzheimer, perché va ripensato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Finora i farmaci contro la demenza non hanno dato risultati decisivi. Ad aprile verrà forse approvato un nuovo anticorpo monoclonale, ma non è detto che funzioni più degli altri. Forse, dicono gli scienziati, puntare tutto su un solo bersaglio (le placche dentro i neuroni) non è la strada giusta. Come suggerisce lo strano caso di una paziente con il cervello pieno di «grovigli», ma senza declino cognitivo... Da trent'anni, un maleficio genetico colpisce un'intera famiglia colombiana di Medellin: nel loro sangue scorre una mutazione genetica che li rende, all'età di 40-50 anni, vittime di una forma implacabile e precoce di Alzheimer. Con crudeli paradossi: capita che a volte i genitori anziani, scampati alla mutazione, debbano assistere i figli di mezza età la cui demenza li ha già resi incapaci di sopravvivere a se stessi. Da altrettanto tempo, gli scienziati di mezzo ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Finora i farmaci contro la demenza non hanno dato risultati decisivi. Ad aprile verrà forse approvato un nuovo anticorpo monoclonale, ma non è detto che funzioni più degli altri. Forse, dicono gli scienziati, puntare tutto su un solo bersaglio (le placche dentro i neuroni) non è la strada giusta. Come suggerisce lo strano caso di una paziente con il cervello pieno di «grovigli», ma senza declino cognitivo... Da trent'anni, un maleficio genetico colpisce un'intera famiglia colombiana di Medellin: nel loro sangue scorre una mutazione genetica che li rende, all'età di 40-50 anni, vittime di una forma implacabile e precoce di. Con crudeli paradossi: capita che a volte i genitori anziani, scampati alla mutazione, debbano assistere i figli di mezza età la cui demenza li ha già resi incapaci di sopravvivere a se stessi. Da altrettanto tempo, gli scienziati di mezzo ...

alzheimer_dr : @_enz29 Perché sono stranieri Enzo? Sei razzista? - DeboraEttien : In questo periodo sono più focus sul cancro al seno o l’alzheimer perché la velocità alla quale dimentico le cose è allucinante - vjllanelles : livello di rincoglionimento: far leggere il mio articolo alla donna di microsoft word quando schiacci “read aloud”… - musumeciccio : @PiazzapulitaLA7 @AndreettaMax E se un malato di Alzheimer cade in casa va in ospedale e il medico di turno gli las… - alzheimer_dr : @souslesfeuilles Perché essendo juventini abbiamo tutti mentalità terrona anche se polentoni, e dunque siamo scaramantici -

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer perché Essere mancini? Non è un'inclinazione «sinistra»

...solo il 10% di mancini della popolazione generale) valutare una persona mancina con Alzheimer, e ... Questo perché i loci genici che regolano la dominanza manuale e la lateralizzazione sono anche ...

"Spiaggia Libera", una raccolta fondi per dare vita al nuovo corto di Ludovica Zedda

... ma sicuramente abbiamo tanta voglia di fare, di portare idee, perché il cinema è questo: libertà d'...e delicatezza " tanto visiva quanto narrativa - un tema non semplice come quello dell' Alzheimer , ...

5 Idrossitriptofano Rapporto di mercato di fornitori chiave, tipi, potenziali applicazioni, crescita futura e prospettive per il 2030 - Genovagay Genova Gay ...solo il 10% di mancini della popolazione generale) valutare una persona mancina con, e ... Questoi loci genici che regolano la dominanza manuale e la lateralizzazione sono anche ...... ma sicuramente abbiamo tanta voglia di fare, di portare idee,il cinema è questo: libertà d'...e delicatezza " tanto visiva quanto narrativa - un tema non semplice come quello dell', ...