Albini Group e Beste si alleano per competere sui mercati internazionali

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Due leader del settore tessile,, stringono un’alleanza strategica volta a intraprendere iniziative sinergiche e innovative a 360 gradi, grazie a uno scambio virtuoso di know-how e allo sviluppo comune di nuovi prodotti e progetti. Questa collaborazione vuole promuovere una più ampia e virtuosa visione per il consolidamento e la valorizzazione del Made in Italy, con l’obiettivo concreto di aumentare efficienza e qualità dei processi produttivi e rafforzare la competitività suiè il maggior produttore europeo di tessuti per camiceria, specializzato nello sviluppo di tessuti in fibre naturali di alta gamma. Fondata nel 1876 ad Albino (Bergamo), è da sempre un’impresa familiare, oggi giunta al 145° anno di attività. ...

