Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2021 ore 13:30 (Di domenica 31 gennaio 2021) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI VALLE RICCA TRA MONTEROTONDO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA SI STA IN CODA TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E FONE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA DEL TRIVIO E VIA LA SPEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE PERSONALE A SUPPORTO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 gennaio 2021)DEL 31 GENNAIOORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI VALLE RICCA TRA MONTEROTONDO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA SI STA IN CODA TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E FONE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA DEL TRIVIO E VIA LA SPEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, PRESENTE PERSONALE A SUPPORTO ...

VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA ...

