Traffico Roma del 31-01-2021 ore 14:30 (Di domenica 31 gennaio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione si viaggia senza difficoltà sulle Grande Raccordo Anulare sulle percorso Urbano della A24 ancora Maggiore prudenza su via del Foro Italico Provenendo da via Salaria a causa della chiusura provocata da un incidente della galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti Dalle prime ore di questa mattina il tunnel è inoltre chiuso anche in direzione opposta Provenendo Quindi da via della Pineta Sacchetti verso via Salaria disagi per un incidente anche per chi percorre la Galleria della Nuova Circonvallazione interna dove non si escludono rallentamenti nei prossimi ta dell’uscita per via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni prestare attenzione su via Salaria in prossimità della Tenuta di Santa Colomba a causa di un allagamento sulla sede stradale per la stessa causa rallentare lungo via di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione si viaggia senza difficoltà sulle Grande Raccordo Anulare sulle percorso Urbano della A24 ancora Maggiore prudenza su via del Foro Italico Provenendo da via Salaria a causa della chiusura provocata da un incidente della galleria Giovanni XXIII in direzione di via della Pineta Sacchetti Dalle prime ore di questa mattina il tunnel è inoltre chiuso anche in direzione opposta Provenendo Quindi da via della Pineta Sacchetti verso via Salaria disagi per un incidente anche per chi percorre la Galleria della Nuova Circonvallazione interna dove non si escludono rallentamenti nei prossimi ta dell’uscita per via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni prestare attenzione su via Salaria in prossimità della Tenuta di Santa Colomba a causa di un allagamento sulla sede stradale per la stessa causa rallentare lungo via di ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-01-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 13:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - Via Salaria, possibili rallentamenti altezza Via Modesto Panetti ??Allagamenti #luceverde #Lazio - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ?? #treni - Linea AV Roma – Firenze in direzione Firenze, traffico ferroviario rallentato in prossimità di Capena per avv… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Firenze in direzione Firenze, dalle ore 13:30 traffico ferroviario… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 01 - 2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI VALLE RICCA TRA MONTEROTONDO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA SI STA IN CODA TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E FONE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI ...

Traffico Roma del 31 - 01 - 2021 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione traffico regolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della Roma Teramo Maggiore prudenza su via del Foro Italico Provenendo da via ...

Traffico Roma del 31-01-2021 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Zona gialla in quasi tutta Italia, gli Italiani “festeggiano” con assembramenti e risse

Ci risiamo. E’ bastato l’annuncio dell’allentamento delle restrizioni per assistere al ritorno degli assembramenti. Il bel tempo di questo fine settimana, con temperature miti in quasi tutto lo stival ...

Rapporto Legambiente: inquinamento dell’aria, 35 città italiane fuorilegge nel 2020

32,8 metri quadrati di verde urbano per abitante, situazione critica nelle metropoli. Il piano Coldiretti: oasi mangia smog con il... ? Leggi l'articolo ...

VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2021 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UNRALLENTATO IN VIA DI VALLE RICCA TRA MONTEROTONDO E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STATALE SALARIA SI STA IN CODA TRA LA TENUTA SANTA COLOMBA E FONE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI ...LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano dellaTeramo Maggiore prudenza su via del Foro Italico Provenendo da via ...Ci risiamo. E’ bastato l’annuncio dell’allentamento delle restrizioni per assistere al ritorno degli assembramenti. Il bel tempo di questo fine settimana, con temperature miti in quasi tutto lo stival ...32,8 metri quadrati di verde urbano per abitante, situazione critica nelle metropoli. Il piano Coldiretti: oasi mangia smog con il... ? Leggi l'articolo ...