Serie C, successi per Juve U23 e Novara. Bene Juve Stabia e Avellino nel girone C (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel pomeriggio di Serie C, nel girone A vince 3-2 la Juventus U23 sul Giana Erminio. Poker del Novara, 4-1 alla Lucchese. Nel girone B il Perugia ha superato per 3-0 l’Arezzo. Nel girone C successi convincenti di Juve Stabia (2-0) e Avellino (3-0) contro Vibonese e Viterbese, il Catania rimonta il Monopoli. Ecco i risultati: girone A Renate-Grosseto 2-1 Juventus U23-Giana Erminio 3-2 Lucchese-Novara 1-4 Pistoiese-Como 1-0 girone B Perugia-Arezzo 3-0 Feralpi Salò-Matelica 2-1 girone C Juve Stabia-Vibonese ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel pomeriggio diC, nelA vince 3-2 lantus U23 sul Giana Erminio. Poker del, 4-1 alla Lucchese. NelB il Perugia ha superato per 3-0 l’Arezzo. Nelconvincenti di(2-0) e(3-0) contro Vibonese e Viterbese, il Catania rimonta il Monopoli. Ecco i risultati:A Renate-Grosseto 2-1ntus U23-Giana Erminio 3-2 Lucchese-1-4 Pistoiese-Como 1-0B Perugia-Arezzo 3-0 Feralpi Salò-Matelica 2-1-Vibonese ...

