Roma, Fonseca: "Gli allenatori hanno sempre le valigie pronte", poi dribbla su Dzeko (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel post partita di Roma-Verona il tecnico Fonseca ha parlato di esonero e di Dzeko. Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di SKY al termine della vittoria per 3-1 sul Verona, che rilancia la squadra in classifica e fa risalire l'umore dopo la sconfitta contro lo Spezia. Di seguito le sue dichiarazioni: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

