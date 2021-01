Morto Hilton Valentine, chitarrista e fondatore di The Animals (Di domenica 31 gennaio 2021) Il chitarrista britannico Hilton Valentine, membro fondatore del gruppo rock The Animals, meglio conosciuto per la sua cover di The House of the Rising Sun nel 1964, è Morto venerdì a 77 anni. Lo ha reso notola sua casa discografica ABKCO Music.Nato il 21 maggio 1943 a North Shields, nel Nordest dell'Inghilterra, Hilton Valentine fondò The Animals nel 1963 con il cantante Eric Burdon, il bassista Chas Chandler, l'organista Alan Price e il batterista John Steel. Questo gruppo di musicisti della classe operaia si fece un nome nel 1964 con una cover di un classico americano, The House of the Rising Sun, che per diverse settimane rimase ai vertici delle classifiche nel Regno Unito e negli Stati Uniti.Dopo lo scioglimento della band nel ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilbritannico, membrodel gruppo rock The, meglio conosciuto per la sua cover di The House of the Rising Sun nel 1964, èvenerdì a 77 anni. Lo ha reso notola sua casa discografica ABKCO Music.Nato il 21 maggio 1943 a North Shields, nel Nordest dell'Inghilterra,fondò Thenel 1963 con il cantante Eric Burdon, il bassista Chas Chandler, l'organista Alan Price e il batterista John Steel. Questo gruppo di musicisti della classe operaia si fece un nome nel 1964 con una cover di un classico americano, The House of the Rising Sun, che per diverse settimane rimase ai vertici delle classifiche nel Regno Unito e negli Stati Uniti.Dopo lo scioglimento della band nel ...

