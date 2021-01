Lotteria degli scontrini, cos’è, come funziona: i premi e come partecipare (Di domenica 31 gennaio 2021) Lotteria degli scontrini, cos’è e come funziona Lotteria degli scontrini – Partirà finalmente domani, lunedì 1 febbraio, la Lotteria degli scontrini, il cui lancio è stato rinviato più volte a causa della pandemia di Covid-19. La prima estrazione della “riffa” di Stato si svolgerà l’11 marzo, quando saranno assegnati premi da 100mila euro a 10 acquirenti e premi da 20mila euro a 10 esercenti che abbiano trasmesso gli scontrini registrati nel mese di febbraio. Ma cos’è e come funziona la Lotteria degli ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021)– Partirà finalmente domani, lunedì 1 febbraio, la, il cui lancio è stato rinviato più volte a causa della pandemia di Covid-19. La prima estrazione della “riffa” di Stato si svolgerà l’11 marzo, quando saranno assegnatida 100mila euro a 10 acquirenti eda 20mila euro a 10 esercenti che abbiano trasmesso gliregistrati nel mese di febbraio. Mala...

