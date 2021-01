LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: partiti i quarti femminili! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:42 Rompe un bastoncino in partenza Lindstroem, gara finita per lei. 13:41 Le partenti del terzo quarto: Johanna Hagstroem (SWE), Jasmi Joensuu (FIN), Mathilde Myhrvold (NOR), Sofie Krehl (GER), Eva Urevc (SLO) e Louise Lindstroem (SWE). 13:39 Quarto velocissimo, Weng finisce in 3.11.28, seconda Dyvik in 3.11.35. Le nuove lucky loser sono Stenseth (3.12.31) e l’azzurra Scardoni (3.14.77). 13:36 Le norvegesi stanno tenendo un ritmo folle, mamma miaaa! 13:35 Queste le atlete in partenza nel secondo quarto: Tiril Udnes Weng (NOR), Anna Dyvik (SWE), Ane Appelkvist Stenseth (NOR), Laura Gimmler (GER), Lena Quintin (FRA) e Lucia Scardoni (ITA). 13:34 Passano il turno la svedese Linn Svahn e l’americana Jessie Diggins, che ha avuto un finale di gara impressionante. Lucky loser Matintalo con 3.15.797 e Weng ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 Rompe un bastoncino in partenza Lindstroem, gara finita per lei. 13:41 Le partenti del terzo quarto: Johanna Hagstroem (SWE), Jasmi Joensuu (FIN), Mathilde Myhrvold (NOR), Sofie Krehl (GER), Eva Urevc (SLO) e Louise Lindstroem (SWE). 13:39 Quarto velocissimo, Weng finisce in 3.11.28, seconda Dyvik in 3.11.35. Le nuove lucky loser sono Stenseth (3.12.31) e l’azzurra Scardoni (3.14.77). 13:36 Le norvegesi stanno tenendo un ritmo folle, mamma miaaa! 13:35 Queste le atlete in partenza nel secondo quarto: Tiril Udnes Weng (NOR), Anna Dyvik (SWE), Ane Appelkvist Stenseth (NOR), Laura Gimmler (GER), Lena Quintin (FRA) e Lucia Scardoni (ITA). 13:34 Passano il turno la svedese Linn Svahn e l’americana Jessie Diggins, che ha avuto un finale di gara impressionante. Lucky loser Matintalo con 3.15.797 e Weng ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #Slalom di #Chamonix a #Kristoffersen. #Razzoli e #Moelgg nella #Top10. Deludono #Vinatzer e… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Niente da fare a #Garmisch: la nebbia non accenna a dissolversi, #SuperG che potrebbe a questo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci Rinviata alle 13 la partenza del #SuperG di #Garmisch, via invece alla #secondamanche dello… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Gross e Vinatzer vogliono la top ten. Si riparte alle 12.30 - #alpino… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… -