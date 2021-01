Kabir Bedi e lo “scontro” sul set di “Un Medico in famiglia” con Lino Banfi (Di domenica 31 gennaio 2021) Da bambini quanti noi guardavano “Sandokan”, conquistati dal fascino dell’India e del protagonista di quel magnifico sceneggiato. Stiamo parlando di Kabir Bedi, che ha concesso di recente un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, in cui ha parlato dell’emergenza Covid e della sua vita privata e professionale “spalmata” su tre paesi, Italia, l’India e l’America. «L’India mi ha reso chi sono e mi ha lanciato come attore. L’America mi ha fatto conoscere in tutto il mondo con il film di James Bond “Octopussy” e la serie “Beautiful”. Ma è l’Italia che mi ha reso immortale, grazie a “Sandokan”!», ha dichiarato l’attore, che è stato protagonista anche di “Un Medico in famiglia”. leggi anche l’articolo —> Kabir Bedi: età, peso, altezza, vita privata dell’affascinante attore di ... Leggi su urbanpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Da bambini quanti noi guardavano “Sandokan”, conquistati dal fascino dell’India e del protagonista di quel magnifico sceneggiato. Stiamo parlando di, che ha concesso di recente un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, in cui ha parlato dell’emergenza Covid e della sua vita privata e professionale “spalmata” su tre paesi, Italia, l’India e l’America. «L’India mi ha reso chi sono e mi ha lanciato come attore. L’America mi ha fatto conoscere in tutto il mondo con il film di James Bond “Octopussy” e la serie “Beautiful”. Ma è l’Italia che mi ha reso immortale, grazie a “Sandokan”!», ha dichiarato l’attore, che è stato protagonista anche di “Unin”. leggi anche l’articolo —>: età, peso, altezza, vita privata dell’affascinante attore di ...

LSantillo_96 : Kabir Bedi coscienza anti-imperialista della domenica - marisavillani : RT @antonio3160: Figura di merda di #ricciardi a #domenicain smentito sui dati sull'India da Kabir Bedi - iperico1976 : Da Mara Venier si parla di vaccini con il famigerato Ricciardi. Poi il collegamento con Kabir Bedi che illustra la… - TwBeautiful : RT @davided81: A #DomenicaIn in collegamento Kabir Bedi per me chiaro omaggio a #twittamibeautiful - adeven : .@nonleggerlo La Venier a Domenica In Interrompendo Ricciardi dopo una domanda e senza attendere la risposta dal P… -