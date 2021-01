Giappone, nasconde per 10 anni il cadavere della madre in congelatore: “Temevo di essere sfrattata” (Di domenica 31 gennaio 2021) Una donna Giapponese ha tenuto nascosto il cadavere di sua madre in un congelatore di un appartamento di Tokyo per 10 anni, per timore che se il Comune avesse scoperto il decesso, sarebbe stata sfrattata. Così Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata con l’accusa di abbandono e occultamento di cadavere, dopo la scoperta – mercoledì scorso – del corpo della donna nell’appartamento di proprietà del Comune. Una truffa andata avanti per ben 10 anni, e ora finalmente giunta al termine. Yoshino ha detto alla polizia, secondo i media locali, di avere nascosto il cadavere perché “non voleva lasciare” l’appartamento che condivideva con la madre: il contratto d’affitto dell’immobile, infatti, è ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021) Una donnase ha tenuto nascosto ildi suain undi un appartamento di Tokyo per 10, per timore che se il Comune avesse scoperto il decesso, sarebbe stata. Così Yumi Yoshino, 48, è stata arrestata con l’accusa di abbandono e occultamento di, dopo la scoperta – mercoledì scorso – del corpodonna nell’appartamento di proprietà del Comune. Una truffa andata avanti per ben 10, e ora finalmente giunta al termine. Yoshino ha detto alla polizia, secondo i media locali, di avere nascosto ilperché “non voleva lasciare” l’appartamento che condivideva con la: il contratto d’affitto dell’immobile, infatti, è ...

