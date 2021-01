GF Vip | squalifica lampo per Alda D’Eusanio? La frase ‘choc’ non è passata inosservata

Leggi su altranotizia

(Di domenica 31 gennaio 2021) GF Vip,per? Lanon è, ecco cosa ha detto la concorrente subito dopo essere entrata. GF Vip,rischia la: cos’è successoLa quinta edizione del GF Vip rischia di entrare nel guiness dei primati, e non solo per il fatto che sarà la più lunga della storia. Un altro ‘record’, infatti, potrebbe essere quello delle ‘squalifiche’. Dopo quella di Stefano Bettarini, arrivata solo tre giorni dopo il suo ingresso per una bestemmia, ora potrebbe essere la volta di. La conduttrice e giornalista ha fatto il suo ingresso nella casa durante la puntata di venerdì e già lunedì ...