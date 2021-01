Fico: continua il confronto fra le forze politiche di maggioranza (Di domenica 31 gennaio 2021) Dagli incontri con le forze politiche è emersa la disponibilità comune a procedere su un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi, ha detto Fico Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) Dagli incontri con leè emersa la disponibilità comune a procedere su unsui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi, ha detto

FedericoDinca : Le uniche parole che hanno senso per il Paese sono responsabilità e confronto sui temi, per arrivare alla rapida so… - NSammaritano : E cosa diciamo di chi dichiara, giustamente, di pretendere giustizia per il nostro G Regeni, di volere ritirare gli… - FirenzePost : Fico: continua il confronto fra le forze politiche di maggioranza, altri incontro domani 1 febbraio a Montecitorio - ChiaroLeo : CONTINUA ANTICRISTO, TRADIMENTO COSTIT. MATTARELLA, DA NAPOLITANO, CONGIUNZIONE CANALE 5 X ??????. Fonti Quirinale, Ma… - marsigatto : RT @cavalierepadano: Dopo la pennichella Fico ha parlato: domani continua l’ammuina con il confronto sui temi. Saranno quelli dell’esame di… -