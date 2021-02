Elisabetta muore 54 anni per un malore: era a casa con il fratello (Di domenica 31 gennaio 2021) malore fatale ha spento il sorriso di Elisabetta De Anna , 54 anni, impiegata molto conosciuta e stimata a Cordenons, in provincia di Pordenone. Giovedì pomeriggio era andata a trovare a casa il ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021)fatale ha spento il sorriso diDe Anna , 54, impiegata molto conosciuta e stimata a Cordenons, in provincia di Pordenone. Giovedì pomeriggio era andata a trovare ail ...

BakshDark : @ANCHEMENOOO No. Hai ascoltato male. Pier dice: 'é una persona che stimo tanto, le voglio bene. Se QUESTO BRILLORE… - Lot_t_erroperme : È oggettivo pero: Pier muore per Elisabetta, per Giulia no #tzvip - thomaslisiii : Se la Regina Elisabetta prende il covid muore Carlo. - lfpabon : @sietetuttifalzi L'imbarazzo della scelta per votare... Salumi o Pierpollo... meglio se esce prima Pierpollo cosi m… - Killer_Buen0 : RT @MaxMangione: Se la Regina Elisabetta prende il coronavirus muore Carlo. -